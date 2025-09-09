2 Eylül’de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden almasının ardından, delegeler olağanüstü kongre için imza topladı. CHP, kongrenin yapılabilmesi için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na başvurusunu gerçekleştirdi.

Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği sonrası belirsizlik doğmuş, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu da sürecin nasıl işleyeceğini YSK’ya sormuştu.

YSK’nın Kararı

YSK, yaptığı değerlendirme sonrası şu karara vardı:

Kongre 24 Eylül’de yapılabilecek.

İşleyiş Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından sürdürülecek.

Bu karar, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yasal zeminde yapılmasını kesinleştirdi.

İl Binasında Kriz Yaşanmıştı

CHP İstanbul’da kongre süreci öncesi büyük bir kriz yaşandı. Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmesi tartışmalara yol açmıştı. Parti yönetimi, mevcut il binasının kapatılacağını duyurarak yeni bir adrese taşınma kararı almıştı.