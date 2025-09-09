Gülden Özel, yarın Kocatepe Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Gülden Özel Kimdir?

Doğum Yeri ve Yılı: 1967, Antakya

Eğitim: 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu

Kariyer Başlangıcı: TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu’nda göreve başladı

Televizyon Kariyeri: Daha sonra TRT Ankara Televizyonu’na geçti ve birçok programda ekran yüzü oldu

Yer Aldığı Programlar

Gülden Özel, yıllar boyunca TRT ekranlarında önemli yapımlarda görev aldı. Başarılı sunucunun yer aldığı programlardan bazıları:

Akşama Doğru

Gide Gide GAP

Gündem

45 Dakika

Kahve Molası

Haber Spikerliği Dönemi

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Gülden Özel, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri’nin başarılı sunuculuğunu üstlendi.

Özel Hayatı

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli olan Gülden Özel, bir çocuk annesiydi. Meslek hayatı boyunca çok sayıda öğrenciye spikerlik ve sunuculuk üzerine eğitimler vererek yeni isimlerin yetişmesine katkı sağladı.