Kallas, 2022’den bu yana Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Ukrayna’ya yaklaşık 169 milyar avro destek sağladığını, bunun 63 milyar avrosunun askeri yardım olduğunu açıkladı. Yalnızca bu yıl verilen desteğin 25 milyar avroyaulaştığını söyleyen Kallas, mühimmat hedefinin ekim ayına kadar tamamlanacağını belirtti.

Rusya’ya 18 Yaptırım Paketi, 19’uncusu Yolda

AB’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarda kararlı olduğunu vurgulayan Kallas, bugüne kadar 18 yaptırım paketinin kabul edildiğini, 19’uncu paketin ise hazırlık aşamasında olduğunu söyledi. Yaptırımlar sayesinde Rusya’nın en az 450 milyar dolar savaş fonundan mahrum kaldığını belirten Kallas, bunun 154 milyar dolarının petrol gelirlerinden kesildiğini kaydetti.

"Putin’in Barışla İlgisi Yok"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barışla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade eden Kallas, “Putin bu savaşı yalnızca zorlandığında durduracak. Amacı, Sovyetler Birliği’nin 1991 öncesi nüfuz alanını yeniden kurmak” dedi.

Ukrayna’nın AB Üyelik Süreci

Kallas, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği sürecine de değinerek, “Katılım süreci liyakate dayalıdır ve Ukrayna ilerleme kaydetmeyi hak ediyor. Birinci fasıl küme müzakerelerini açmanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’nın Güvenliği Avrupa’nın Güvenliğidir"

Kallas, konuşmasının sonunda Rusya’ya yönelik yaptırımların süreceğini vurguladı:

“Rusya, Ukrayna’nın direncini kıramadı ve bizimkini de kıramayacak. Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir.Rusya yasa dışı savaşını sürdürdüğü sürece biz de mücadeleye devam etmeliyiz.”