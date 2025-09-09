Hastanede doktor olan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde oturduğu evde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınıp, tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Duman hakkında, 'Müstehcenlik' ve 'Birden fazla evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak, kasten öldürme' suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Duman'ın dosyada tespit edilen toplam 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart 2025'te, 5'ini ise 26 Nisan 2025'te sosyal medya üzerinden verilen ücretsiz sahiplendirme ilanları aracılığıyla temin ettiği belirtildi. Şüphelinin, yavru köpekleri koli içerisinde ikametine götürüp, evde cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü belirtildi. Ayrıca, yapılan dijital incelemeler ve bilirkişi raporuna göre; Duman'ın köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içerikli yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depoladığı belirtildi.

'4 GÜNLÜK KÖPEKLERDİ, KAÇMALARI İMKANSIZ'

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 2'nci duruşması görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Duman, tanıklar ve avukatlar yer aldı. Hakim, tanıkların dinleneceğini belirterek Ö.K.'ye söz verdi. Tanık Ö.K., köpeğinin 5 yavrusu olduğunu ve kanser olduğu için yavruları sahiplendirmek istediğini söyledi. Ö.K., "Köpeklerden 1-2'sini alır zannetmiştim, 5'ini de alıp kaçarcasına götürdü. Köpeklerin biberonu ve eşyaları kalmıştı. Daha sonra telefondan engellemiş beni, içime kuşku düştü. Tekrar ulaştık; neden engellediğini, sadece hayvanların iyi olup olmadığını sordum. 'Beni bir daha arama' dedi. 4 günlük köpeklerdi, yürüyemiyorlardı; kaçmaları imkansız" dedi.

Tanık beyanına karşı söz alan Duman, "Ben tanığın telefonunu engellemedim; ayrıca köpekleri aldığımda, evet 5 günlüktü ama bu köpekler 3 hafta sonra kaçtı" iddiasında bulundu.

'MUŞAMBA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALMIŞ'

Mahkemenin söz verdiği diğer tanık S.K., hayvansever olduklarını ve sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyerek, "Mezarlıkta 3 tane yavru köpek bulduk. 'Hayvanlar yuva bulsun' diye ilan açtık. Sanık bana ulaştı. Köpekler sanığa teslim edildi. Hayvanların takibini yapmak için sanık arandığında telefonu arkadaşların yüzlerine kapatmış. Daha sonra arbede yaşandı, bize saldırıya geçti. Hayvanlar yeni doğmuştu, çok korkaklardı, kaçamayacak durumdalardı. Başkaları da bana ulaşıp o sanığa köpek verdiklerini söyleyince iyice panik oldum. Vebal altına girdiğimi düşündüm. Bu olaydan dolayı psikolojim bozuldu. Ayrıca; taksici sanığın market önünde durup, muşamba ve temizlik malzemesi aldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

'EV VE ARSA ALMA OLAYLARINI KASTETTİM'

Sanığın kardeşi Bekir Duman da tanık olarak dinlendi. Ağabeyiyle aralarında geçen mesajlaşmalar sorulan Duman, "Abim ticaret yapardı, az peşinatlı çok taksitli ev ve arsa alırdı. 5-10 tane satın aldığında, taksitler de uzun olduğu için ödemekte zorlandığı konusunda kendisiyle mesajlaştım" dedi. Tanığa, Mustafa Duman’ın, '3 kez aradım yine de vermekten vazgeçtiler' mesajında, 'satmak' kelimesi yerine neden 'vermek' kelimesi kullanıldığı, kendisinin ise neden 'Kafanı başka şeylerle meşgul et' dediği soruldu. Tanık, "Biz 'vermek' kelimesini 'satmak' kelimesine karşılık kullanırız. 'Kafanı başka şeylerle meşgul' et dediğimde de ev ve arsa alma olaylarını kastettim" dedi. Tanık Bekir Duman, sanığın hayvanlarla ilgili bir travması olup olmadığı sorusuna, "Üniversitedeyken köpek ısırdığını biliyorum; ancak buna rağmen hayvanlara olumsuz bir tutumu olduğunu görmedim" diye cevap verdi.

'10 YIL GEÇSE DAHİ İSPATLANAMAYACAK'

Beyanların ardından Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Talep, mahkeme tarafından reddedildi. Bu sırada çıkan tartışma sonrası bazı avukatlar salon dışına çıkarıldı. Söz alan sanık Muhammet Mustafa Duman, "6 aydır tutukluyum, özgürlük hakkım gasbedilmiş durumdadır. Ben herhangi bir köpeği öldürmedim. Aradan 10 yıl geçse dahi benim köpek öldürdüğüm ispatlanamayacaktır. Ben bir hekimim, Güdül ilçesinde hekimlik yapıyordum. Vatandaşlara hizmet sunmam gerekirken tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, sanık Duman'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Eylül'e erteledi. (DHA)