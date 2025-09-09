Ankara’nın Sakarya Caddesi, kayyum protestosuna sahne oldu. Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları “Kayyum halkın iradesine açık bir darbedir” pankartı açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, KESK Ankara Şubeler Platformu temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Katılımcılar, halkın iradesine müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirterek demokrasiye sahip çıkma çağrısı yaptı.