M. UMT KARAKÜLAH

Ankara'da Balıkesirlilerin tek çatısı, güçlü sesi Ankara Balıkesirliler Derneği, her 6 Eylül’de yaptığı gibi tüm merkez, ilçe ve köyleri temsilen bu kurtuluşu sağlayan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran çelengini resmi törenle sundu.

İşgal altındaki yurdumuzda Alaca Mescid’de onurlu Reddi İlhak duruşu ile “ilk ve son kurşunun atıldığı il” olan Kuvayı Milliye’nin baş şehri Balıkesir, 30 Ağustos 1922’de başlatılan kurtuluş ve “İlk hedefiniz Akdeniz’dir” coşkusuyla düşmanı denize süpürme harekatında önemli rol oynamıştır.

Balıkesir’in kurtuluşu; 3 Eylül’de Dursunbey, Sındırgı’da, 4 Eylül’de Bigadiç’de, 5 Eylül’de Kepsut, Susurluk’ta, 6 Eylül’de Balıkesir Merkez, Savaştepe, Gönen, Balya, Gömeç’te, 7 Eylül’de İvrindi’de, 8 Eylül’de Burhaniye, Havran’da, 9 Eylül’de Edremit’te, 14 Eylül’de Manyas’ta, 15 Eylül’de Ayvalık’ta, 17 Eylül’de Bandırma ve 18 Eylül’de Erdek’te her yıl coşkuyla kutlanıyor.

BALIKESİRLİLER ANITKABİR’DE

Ankara Balıkesirliler Derneği tarafından her yıl yaptıkları gibi 6 Eylül 2025 Cumartesi günü resmi törenle şükran çelengi sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçilerek Ankara Balıkesirliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Servet Camgöz tarafından Anıtkabir Şeref Defteri’ne, “İşgal altındaki yurdumuzu düşmanlardan kurtardınız, bugün de bizim ilimizi kurtardınız, Cumhuriyetimizi kurdunuz, her zaman minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri vurgulanarak şükranlarını belirten yazı yazılıp imzalandı.

Çok sayıda dernek üyesi Balıkesirlilerin katıldığı tören büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleşirken Anıtkabir'de bulunan ziyaretçiler de hayranlıkla izlediler.