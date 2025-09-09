EBRU APALAK

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde Gökçeyazı ve Sarıalan mahallelerinde gerçekleştirmeyi planladığı “Altın Bakır Maden Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme ve Atık Depolama Tesisi” projesi için verilen olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kararının iptali davasını kazandı.

Dernek, davaya sonradan müdahil olan Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Balıkesir Barosu ve diğer köylülere teşekkür etti. Ayrıca, şirketin projeyle ilgili faaliyetlerinin acilen sonlandırılması için ilgili kurumları göreve çağırdı.

“Sarıalan Altın Madeni Projesi” hakkında verilen “ÇED Olumlu” kararı 2022’de açıklanmıştı. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ve Gökçeyazılılarla birlikte açılan dava, bilirkişi raporları nedeniyle ilk etapta kaybedilmiş, karar Danıştay’a temyiz edilmişti. Danıştay, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nin kararını bozarak, bilirkişi keşfinin yeniden yapılmasına hükmetti.

CVK Madencilik, İvrindi ve Altıeylül’e bağlı en az 16 köyü etkileyecek bir altın madeni projesi gerçekleştirmek istiyordu. Projenin hayata geçirilmesi durumunda Türkmen Dağı’ndaki ormanlar, Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular ve diğer köylerin tarım alanları, mera ve hazine arazileri yok olacaktı. Köylülerin su kaynaklarına el konulacak, hava, su ve toprak siyanür ve ağır metallerle kirletilecek, bölgede tarım ve hayvancılık yapılamayacak, köylüler göçe zorlanacaktı. Proje, Gökçeyazı fay hattını da kapsıyordu.