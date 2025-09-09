EBRU APALAK

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), eğitimdeki eşitsizliklere ve velilerin artan mali yüklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önünde 8 Eylül 2025’te bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Metin, Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, Genel Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Hüseyin Selçuk ve sendika üyeleri katıldı. Açıklamayı yapan Bülent Metin, bir öğrencinin okula başlama maliyetinin kırtasiye, kıyafet, ulaşım ve beslenme masraflarıyla birlikte ortalama 65 bin TL’yi bulduğunu, asgari ücretle geçinen ailelerin bu yükün altından kalkamadığını belirtti. Metin, iktidarın eğitim politikalarını şöyle eleştirdi:

“Bir çantanın içinde ucuz defterler, birkaç kalem, boş bir beslenme kutusu var. Diğer çantada ise kaynak kitaplar, marka defterler, dolu bir beslenme kutusu… Bu iki çanta, iki farklı Türkiye’nin manzarasıdır. Birinde yoksulluğun, eşitsizliğin ve devletin sorumluluğunu yerine getirmemesinin izleri vardır. Diğerinde ise imkanların, ayrıcalıkların ve eşitsizliğin sembolü.”

EĞİTİM-İŞ’İN HÜKÜMETTEN TALEPLERİ

Devletin eğitim harcamalarına yeterli bütçe ayırmadığını, çocukları piyasanın insafına terk ettiğini vurguladı. Eğitim-İş, öğrencilere ücretsiz kırtasiye ve kaynak desteği sağlanmasını, okullarda ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesini, kamu okullarının güçlendirilmesini talep etti.