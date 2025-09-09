GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’de trafik sorunu her geçen gün büyürken kazaların önüne geçecek kalıcı çözümler bir türlü hayata geçirilemiyor. Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Derneği (FTM-DER) Genel Başkanı Tahsin Sendinç, trafik kazalarının yüksek maliyetine ve denetim eksikliğine dikkat çekerek sigorta sisteminde köklü değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. “Sık kaza yapan daha fazla, yıllarca kaza yapmayan ise daha az prim ödemeli” diyen Sendinç, trafik kurallarına uymayanların ödüllendirilmesinin topluma zarar verdiğini vurguladı.

“TÜRKİYE OLARAK TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEMİYORUZ”

Türkiye FTM-DER Genel Başkanı Tahsin Sendinç, yıllardır trafik konusunda kalıcı çözümler bulunamadığını belirterek, “Türkiye olarak yıllardır çözemediğimiz ve sahipsiz kalan trafik konusunun maliyeti bir hayli yüksektir.” dedi.

Sendinç, sürücülerin trafik kurallarını bildikleri halde uygulamadığını vurgulayarak,

“Halk arasında trafik magandası olarak addedilen bu kuralsız sürücüler hatalarının bedelini gerektiği gibi ödemediği için trafik kurallarına uymamayı övünülecek bir davranış gibi algılayıp yaptıkları kuralsızlıkları duyurarak kamuoyunda tanınır olmak arzularıdır.” ifadelerini kullandı.

“KURALSIZLIĞI KAHRAMANLIK GİBİ SUNUYORLAR”

Sendinç, trafik magandalarının yanlış davranışlarının topluma zarar verdiğini belirterek,

“Esasen kurallara uymayan kişi toplum karşısında mahcup olması gerekirken bunların yaptığı kuralsızlığı sanki kahramanlık yapıyormuş gibi paylaşıp övünmeleri bu kişilerin trafik dışına çıkarılmasını gerektirmektedir.” şeklinde konuştu.

“DEVLET DENETİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Denetim eksikliğinin trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Sendinç, “Devlet asli görevi olan denetimi ülke çapında yapmış olsa bu milyonlarca araç sigortasız olarak trafiğe çıkamaz.” dedi.

TÜİK’in trafik kazalarının maddi boyutuna dair verileri açıklamadığını da eleştiren Sendinç, “Trafik kazalarının doğal sonucu can kaybı, yaralanma ve nihai olarak maddi hasardır. Ancak bu kayıpların gerçek boyutunu bilmiyoruz.” diye konuştu.

“SIK KAZA YAPANIN PRİMİ YÜKSELTİLMELİ”

Sigorta sisteminde daha adil bir düzenleme gerektiğini belirten Sendinç, “Devlet her sürücünün sicilini tuttuğuna göre bu sicile dayalı olarak sık kaza yapan sürücülerin kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtları baz alarak sık kaza yapan sürücülerin kullanacağı araçların sigorta primleri artmış olsa bu kişiler ya kurallara uyup kazaya karışmayacak ya da araç kullanmayacaktır.” şeklinde öneride bulundu.

Mevcut sistemin sorumlulukları eşit şekilde dağıtmadığını kaydeden Sendinç, “Her trafik kazasından sonra sigorta primi belirli bir oranda artmış olsa trafik kurallarına uymamayı yaşam biçimi haline getirmiş kişiler artan sigorta maliyetlerini dikkate almak zorunda kalacaklardır.” dedi.

“İYİ SÜRÜCÜ DAHA AZ ÖDEMELİ”

Uzun yıllar kaza yapmayan sürücülerin ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sendinç,

“Trafik sigorta tarifelerini tespit eden yetkililer bu durumu dikkate alarak fazla kaza yapan sürücülerin primlerini yükseltmeli, yıllarca kaza yapmamış iyi sürücülerin daha az sigorta primi ödemeleri imkânını yaratmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“SİGORTASIZ ARAÇLARIN ORANI YÜZDE 20”

Sendinç, son dönemde gündeme gelen sigorta sistemi iyileştirmelerinin yeterli olmadığını da belirterek, “Bilindiği gibi trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmı trafik sigortasını yaptırmayıp sigortasız olarak kullanmaya devam etmektedir. Mevcut araçların 1/5’inin sigortasız trafiğe çıkması yeterli denetim olmamasından kaynaklanmaktadır.” dedi.

“MAGANDALAR ÖDÜLLENDİRİLMEMELİ”

FTM-DER Genel Başkanı, sigorta düzenlemelerinin caydırıcı olması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Trafik kurallarına uymamayı yaşam biçimi haline getiren kuralsızlık yapan trafik magandaları ödüllendirilmeyerek araç kullanırken daha dikkatli olacaklardır. Daha az kaza olması, trafik kazalarının ülkemize maliyetinin azalmasının önünü açacaktır. Bütün sürücülere kazasız sürüşler dilerim.”