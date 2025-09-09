İstanbullu Gelin, Kavak Yelleri ve Suskunlar gibi unutulmaz projelerdeki performansıyla hafızalara kazınan Aslı Enver, ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu, O3 Medya imzalı ve Disney Plus için hazırlanan “Ayna” dizisinde Serra karakterini canlandıracak. Serkan Yörük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer üstleniyor.

İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak

Enver’in partneri ise son dönemin dikkat çeken oyuncularından İbrahim Çelikkol olacak. Dizide avukat Sarp karakteriyle evli olan Serra’nın hayatı, katıldığı bir sergide bambaşka bir yola girecek.

Öte yandan, geçtiğimiz yaz “Ayna” için Aslı Enver ile birlikte teklif götürülen Burcu Biricik’in son anda projeden çekildiği, tarafların şartlarda anlaşamadığı öğrenildi.