Gold Film, başarılı yapımları arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonunu izleyiciyle buluşturacak olan şirket, bu sezon ardı ardına dikkat çeken projeleri hayata geçiriyor.

15 Eylül’de sete çıkacak olan Sakıncalı dizisinin yanı sıra Mahrem ve Avcı adlı iki farklı dizi üzerinde çalışan usta yapımcı Faruk Turgut, şimdi de ödüllü yazar Seray Şahiner’in ses getiren kitabı Ülker Abla’yı ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Senaryosu Seray Şahiner’den

Henüz hangi kanalda yayınlanacağı netleşmeyen Ülker Abla dizisinin senaryosu yine Seray Şahiner tarafından kaleme alınıyor. Büyük beğeni toplayan romandan uyarlanan yapım, kocasının şiddetinden kaçarak bir gece yarısı hastaneye sığınan Ülker’in çarpıcı yaşam mücadelesini konu alacak. Hastanede kalabilmek için kimsesiz hastalara refakatçilik yapmaya başlayan Ülker’in hikâyesi, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşatacak.