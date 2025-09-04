Arzu Sabancı, sosyal medyada gündem olan paylaşımlarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Oğlu Hakan Sabancı ile ayrıldığı iddia edilen ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında çıkan yorumlara açıklık getirdi.

Sabancı, yaptığı yazılı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Aşağıdaki yazıyı çok önce yazmıştım. Ancak o sırada çok üzücü bir haber alınca paylaşmak istemedim. Şimdi yorumlarda olmadığım biri gibi gösterilmek beni üzdüğü için yazmak istedim. Arkadaşımdan görüp paylaştığım alıntıyı Hande fotoğrafları silmeden çok önce paylaşmıştım. Yazının Hande ile hiçbir bağlantısı yoktu. Buna rağmen yanlış yorumlandı.”

Hande Erçel’in herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif ve değerli bir genç kız olduğuna dikkat çeken Sabancı, “İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim. Ayrılık kararı tamamen Hakan ve Hande’ye aittir, biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda yanlış anlaşılmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Sabancı, “Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışılması üzüyor. Ama ben yine de kendi gerçeğimi yazarak buradan paylaşmak istedim” dedi.