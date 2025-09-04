İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi'nde yetkisizlik ve usulsüzlük yapıldığına dair devam eden davada 2 Eylül Salı günü ara karar açıklandı. Ara kararda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Kararda, Çelik ve yönetiminin yerine CHP'li Gürsel Tekin başkanlığındaki 5 kişiden oluşan Geçici Kurul'un atanmasına hükmedildi. Kararın ardından dün Özgür Çelik bütün gün CHP İstanbul İl Başkanlığı binasından ayrılmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek ziyareti için binaya geldi. Özgür Özel’in çağrısı ile bugün 81 il başkanı CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Özgür Çelik, partinin Türkiye genelindeki İl Başkanlarıyla ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Özgür Çelik ve başkanlar adına Adana İl Başkanı Anıl Tandıroğlu konuşma gerçekleştirdi.

'TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN İL BAŞKANLARIMIZ İSTANBUL'A GELDİLER'

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, "81 İlimizden gelen il başkanlarımızla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il binasındayız. Baba ocağındayız. Halkın evindeyiz. Görevimizin başındayız. Geçen yıl bir tüzük kurultayı gerçekleştirmiştik. Gerçekleştirdiğimiz tüzük kurultayında Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, kurultay delegelerimizle birlikte bir karar almıştık. O karar şuydu, 4-9 Eylül tarihlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin partimizin kuruluş haftası olarak ilan etmiştik. Neden böyle bir karar aldık. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi kuruluş tarihi 9 Eylül 1923 tarihidir. Ancak ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci kongresi 4 Eylül 1919'da gerçekleştirdiğimiz Sivas Kongresidir' demiştir. Bu yönüyle 4 Eylül ve 9 Eylül tarihleri Cumhuriyet Halk Partisi açısından oldukça önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliyeciler tarafından kurulmuş milli mücadelenin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuştur. Bu nedenle 4-9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş haftasının kutlanması olarak kurultayımız tarafından ilan edilmiştir. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde il başkanlıklarımızda kuruluş haftamızın başlangıcı ile ilgili basın açıklamaları gerçekleşiyor. 9 Eylül tarihine kadar partimizin kuruluşunu kutluyor olacağız Türkiye'mizin 81 ilinde ve Ankara'da. Aslında il başkanlarımız bu basın açıklamasını her biri kendi illerinde yapacaktı. Ancak ne yazık ki iki gün önce bir karar açıklandı. İki gün önce İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandığına yönelik bir karar açıklandı. Ve bu karar sonrasında Türkiye'nin 81 ilinden il başkanlarımız İstanbul'a geldiler. Hem bize bir destek sunmak için, hem dayanışma duygularını paylaşmak için, hem baba ocağına sahip çıkmak için buraya geldiler. 81 il başkanımıza, bize desteğe gelen, dayanışma sergileyen tüm il başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve buradan partimiz 300 gündür büyük bir saldırı altında, Türkiye'de azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, bütün kurumlar bir saldırı altında. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu da şu anda İzmir'de cezaevinde çok değerli yol arkadaşımız, kıymetli dostumuz İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'na da buradan hep birlikte bir selam gönderiyoruz" dedi.

'MAHKEMENİN ALDIĞI KARAR BİZLER İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR BU KARARI TANIMIYORUZ'

Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları, partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 İl örgütü olarak, bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul il başkanı Özgür Çelik'tir. İl başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedirler. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz, Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp, partimizin resmi kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek kurtuluş haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerinden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise, Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. Bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi bugün de bir bütün halinde dimdik ayakta duruyor. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi milletle birlikte büyüyor. CHP olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını, halkın iktidarının programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçte sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)