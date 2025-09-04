Yaz aylarını yoğun bir tempoda geçiren başarılı oyuncu Ozan Akbaba, hem beyaz perdede hem de televizyon ekranlarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ağustos ayında sosyal medyada yakaladığı yüksek etkileşim oranı ile reytinglerin yanı sıra dijital dünyanın da şampiyonu oldu.

Hem Sinema Hem Dizi Setinde

Bu yaz Yüksel Aksu’nun “Bak Postacı Geliyor” filminde başrolde yer alan Akbaba, ardından “Uzak Şehir” dizisi için kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz sezon reytinglerde zirveyi bırakmayan dizi, oyuncunun başarısını pekiştirirken, sosyal medyadaki paylaşımları da büyük ilgi gördü.

Tek Paylaşımla Rekor Kırdı

2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ağustos ayında yaptığı bir paylaşım, kısa sürede 600 bin beğeniye ulaştı. Yüzde 29,1 etkileşim oranı yakalayan Ozan Akbaba, bu başarısıyla sosyal medyada fenomenlerin etkileşim oranlarını geride bıraktı.

Ağustosta 100 Bin Yeni Takipçi

Sadece bir ayda yaklaşık 100 bin yeni takipçi kazanan ünlü oyuncu, hem dizideki performansı hem de sosyal medyadaki yükselişiyle 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.