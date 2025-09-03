Motto Yapım imzası taşıyan Cennetin Çocukları dizisinin yayın tarihi netleşti. Ayvalık’ta çekimleri tamamlanan dizi, herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 15 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizide; İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Gözüşirin, Ecem Çalhan ve Birand Tunca gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Soner Caner bulunuyor.

Azılı Mafya Üyesi İskender’in Hikâyesi

Dizinin konusu, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesi olan İskender’in, bir anda sıcak bir aile ortamıyla tanışmasıyla gelişen olayları ekranlara taşıyor. Cennetin Çocukları, bu sezon reyting yarışında Uzak Şehir dizisinin karşısına çıkan ilk yeni yapım olarak öne çıkıyor.