Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan emekçiler, yıllardır süregelen sorunlara karşı sessiz kalmayacaklarını duyurmaya başladı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son açıklama, sektördeki emekçilerin artan baskılar, güvencesiz çalışma koşulları ve mesleki itibarsızlaştırmaya karşı örgütlenme kararlılığını gözler önüne seriyor.

Sendikanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan emekçiler olarak bir araya geldik. Alanımızın yakıcı sorunlarına gözler kapatılıyor. Bunu değiştirmeye, taleplerimiz etrafında birleşmeye kararlıyız. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışan emekçileri sendikamızla iletişime geçmeye çağırıyoruz. Eğitimi, mesleğimizin onurunu savunacağız; birlikte güçlenecek, birlikte kazanacağız!”

Yakında Gerçekler Açıklanacak!

Sendika yetkilileri, rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan ihlallere, baskılara ve hak gasplarına ilişkin kapsamlı bir çalışmanın da yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Bu açıklamanın, sektördeki yapısal sorunların görünür kılınması ve çözüm yollarının tartışmaya açılması açısından önemli bir adım olması bekleniyor.

Neler Oluyor olabilir?

Rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan öğretmenler, özel eğitim uzmanları, psikologlar ve diğer destek personelleri; düşük ücretler, sigortasız çalışma, fazla mesai dayatması ve mobbing gibi birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Uzmanlara göre, bu alanın göz ardı edilen sorunları sadece çalışanları değil, aynı zamanda hizmet alan bireyleri ve ailelerini de doğrudan etkiliyor.