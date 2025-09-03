Atatürk Orman Çiftliği’nde yapımı tamamlanan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, 6 Eylül’de kapılarını Ankaralılara açıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hayata geçirilen bu kapsamlı proje, doğayla iç içe, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli bir alan sunuyor.

Parkta yüzlerce hayvan türü, interaktif öğrenme alanları, çocuklar için tematik oyun parkurları, mesire alanları ve doğa dostu yapılar yer alıyor. Proje, çocukların doğayı tanıması, hayvan sevgisi kazanması ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla özel olarak tasarlandı.

Resmi Açılış Cumhuriyet Bayramı’nda!

Parkın resmi açılışı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada tüm Ankaralıları açılışa davet ederek şunları söyledi: “Atatürk’ün mirası olan Orman Çiftliği’nde, onun adını taşıyan bir yaşam alanını çocuklarımız için hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, sadece bir hayvanat bahçesi değil; aynı zamanda çocuklarımızın doğayla bağ kuracağı, öğrenerek büyüyeceği bir merkez olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz alanı birlikte keşfetmeye davet ediyorum.”

6 Eylül saat 14.00’te halka açılacak olan park, aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Ankaralılar için anlamlı bir buluşma noktası olacak.