Hakkındaki davalar nedeniyle Türkiye’den ayrılan ünlü rapçi Ezhel, yaptığı son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce “Türklüğümden utanıyorum” sözleriyle tartışma yaratan sanatçı, bu kez ülkesine duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Allah’ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım. Değil yurtdışında Mars’ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızlıkları düşünmeden yatıp uyanacağım? Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?”

Ezhel’in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Ünlü rapçi, daha önce “Türklüğümden utanıyorum” ifadesi nedeniyle tepkilerin odağı olmuş, ardından sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.