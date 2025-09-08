Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada tabancayla vurulan Özcan Özçelik'in dün akşam saatlerinde yaralı olarak getirildiği Kozan Devlet Hastanesi'nde yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırdığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda güvenlik görevlisi ve diğerlerinin Özçelik’i taşımaya çalıştığı, bazı hasta yakınlarının ise sağlık görevlilerine saldırdığı anlar yer aldı. Olayda, sağlık personeli M.A.’nın omzunun çıktığı, H.O.’nun ise darbedildiği belirtildi. Olayla ilgili polisin bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.

'SEN DOKTOR DEĞİL MİSİN DİYE VURDULAR'

Çeşitli sağlık sendikalarının temsilcileri olayın ardından hastanenin acil servisi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu şöyle dedi:

"7 Eylül akşamı saat 21.48 sularında, Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaralı kabul edilmeden önce hasta yakınları, resüsitasyon önünde görevli hemşire arkadaşımıza doğrudan saldırıda bulunmuştur. Yaralı içeri girmeden hastane çalışanlarına saldırıyorlar. ‘Sen doktor değil misin’ diyerek vuruyorlar. O an hastanede herkes doktor değildir. Kamera kayıtları incelendiğinde bir kişinin kovboy gibi herkese saldırdığı görülüyor. Ayırmaya çalışan hemşire arkadaşımızın kolu çıkmış, bir diğer arkadaşımız darbedilmiştir. Bu saldırıları kınıyor takipçisi olacağımızı bildiriyoruz" diye konuştu.