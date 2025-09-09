KANAL D’nin yeni sezon sürprizlerinden Güller ve Günahlar’da Serhat karakterine hayat vermeye hazırlanan Murat Yıldırım, yeniden Kanal D ekranında izleyiciyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. 2006 tarihli Fırtına ve 2007 yapımı Asi ile kanalın yüzlerinden biri olan ve her iki diziyle de hafızalara kazınan usta oyuncu, yaşadığı duyguları tarif etti. Ezberleri bozacak bir hikaye ile geri döndüğünü belirten Yıldırım, “Fırtına ve Asi, benim için çok özel projeler. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ izleyicinin kalbinde yer etmiş olmaları beni gururlandırıyor. Şimdi ise ezber bozan bir senaryoya sahip Güller ve Günahlar ile yeniden Kanal D ekranında olmak heyecan verici” diye konuştu.

‘CEMRE GERÇEK BİR YERDEN OYNUYOR’

Güller ve Günahlar’ı kabul etmesindeki en önemli etkenin senaryo olduğuna dikkat çeken Murat Yıldırım, “Ayakları yere sağlam basan bir drama” diye tanımladığı diziyle ilgili, “Senaryo sizi duvara çarpıyor, beşinci dakikası itibarıyla. Okurken ne olacağını tahmin edememe durumu beni her zaman heyecanlandırıyor. Biz de keyifle izleyeceğiz. Ben keyifle izleyemeyeceğim bir işin içinde olmam” ifadesini kullandı. Başarılı oyuncu, dizideki partneri Cemre Baysel’e ise övgüler yağdırdı: “Cemre’nin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok gerçek bir yerden oynuyor. Öyle oyuncularla oynamak bana her zaman keyif vermiştir. Sahnelerimizi merak ediyor ve iple çekiyorum.”

ÇEKİMLERİ İSTANBUL’DA DEVAM EDİYOR

Deniz Can Çelik’in rejisiyle çekimleri İstanbul’da devam eden Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alacak. Serhat’ın yolunun fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken bulacak.

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığında NGM imzasıyla çekilen Güller ve Günahlar’ın eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşması planlanıyor.