Teknoloji devi Apple, yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 17 serisi, bu akşam düzenlenecek özel etkinlikte görücüye çıkacak. Lansmanın, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde çevrim içi olarak yayınlanacağı bildirildi.

Yeni seride özellikle kamera teknolojisi, batarya ömrü ve yapay zekâ destekli özelliklerde önemli yeniliklerin yer alması bekleniyor. Ayrıca tasarımda da önceki modellere kıyasla daha ince çerçeveler ve geliştirilmiş ekran teknolojisinin öne çıkacağı konuşuluyor.

Apple’ın yeni iPhone 17 serisiyle birlikte aksesuar ve yazılım alanında da sürprizler açıklaması bekleniyor. Tanıtım sonrası serinin fiyatları ve Türkiye’ye geliş tarihi de netleşecek.