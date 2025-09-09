Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören için İstanbul'a geldi. Özgür Özel’i havaalanında İstanbul CHP il Başkanı Özgür Çelik ve bir grup milletvekili karşıladı.

Özgür Özel daha sonra CHP’nin 102 yıldönümü dolayısıyla Taksim’de Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Özel, Taksim'de "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla karşılandı.

Özgür Özel, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özgür Özel yoğun kalabalık ve sloganlar arasında konuşmakta zorluk çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek daha sonra diğer arkadaşlarımız, Ankara'da kalan arkadaşlarımız Devlet Mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik'le birlikte." diye konuştu

Gürsel Tekin de Taksim'de protesto edildi.

Özgür Özel, "Kimseye hak ettiğinden fazla değer atfetmeyin. Bugün 9 Eylül, CHP'nin kuruluş yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet Paşa'yı , önceki genel başkanı ziyaret ettim. CHP İstanbul İl Başkanımla buraya geldik." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Tüm Türkiye AKP'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine yapılan darbeyi ve beş bin polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü.

Eğer yetkiyi AK Parti'yi yargısından alırsanız beş bin polisle alırsınız, yetkiyi milletten alıyorsunuz Taksim'e gelirsiniz sizi beş bin partili karşılar.

CHP'yi bölebilir mi? CHP birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler Türkiye'de Gazi'nin kurduğu cumhuriyette çok partili rejimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini hazmedemeyenler şimdiden İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya yerine atanmışları getirmeye çalışıyorlar.

Teslim olmayacağız. Sadece ve sadece size güveniyorum!

Asla ve asla bu gelenek parçalanamaz, ele geçirilemez, teslim olmaz. İçinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde beni yönetecek kişiyi ben seçmeliyim diyen herkese sesleniyorum: Ben partimi elbette üyelerime, siz vicdanlı demokratlara, bu sandığın kıymetini bilenlere, vicdanlı ve ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum. Bugün Silivri'de partinin kuruluş yıl dönümü için giyinen, hücrelerinde bizimle birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyen Ekrem Başkan'ı ve arkadaşlarımızı selamlıyorum.

Atatürk'ün emanetine evladı gibi sahip çıkan CHP örgütüne selam olsun. Baba evinin kapısı ardına kadar açıktır. Milletin evladı polislere kanunsuz emir verip onları baba evine ite kaka, gaz sıkarak yollayanlara inat biz partimizin kapısını herkese açık tutuyoruz.

Bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla, tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukun üstünde hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısında göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum.

Özgür Başkan'a oy veren delege kadar vermeyenler de bu süreçte partiye sahip çıkıyor. Biriz ve beraberiz.”