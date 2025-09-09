Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Saat 00.27’de meydana gelen sarsıntının, denizin açık kesimlerinde oluştuğu ve çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri olası olumsuzluklara karşı bölgedeki durumu yakından takip etmeye başladı. İlk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.