İzmir, 15 Mayıs 1919’da Yunan işgaliyle büyük bir acı yaşamıştı. Ancak bu işgal, Anadolu’da milli mücadelenin fitilini ateşleyen gelişmelerden biri oldu. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi’nin ardından Türk ordusu hızla ilerledi. 9 Eylül 1922 sabahında ise kahraman süvariler İzmir’e girerek şehri düşman işgalinden kurtardı. Bu tarihi gün, yalnızca bir şehrin değil, bir milletin özgürlüğünü ilan etmesinin sembolü oldu.

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Arşivi

Atatürk’ün İzmir Mesajı

Mustafa Kemal Paşa, İzmir’in kurtuluşunun ardından halka hitaben yaptığı konuşmada, zaferin yalnızca askeri değil, aynı zamanda ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu vurguladı. “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle simgeleşen bu yürüyüş, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı sürecin en güçlü adımlarından biri oldu.

Kaynak: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

9 Eylül ve Cumhuriyet’e Giden Yol

İzmir’in kurtuluşu yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolun en önemli kilometre taşlarından biri oldu. 9 Eylül’den sonra Anadolu’nun dört bir yanında düşman işgali sona ererken, millet iradesi daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in temelinde, 9 Eylül’ün yarattığı özgüven ve bağımsızlık ruhu önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle 9 Eylül, yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin kurtuluşunun simgesi kabul ediliyor.

📌 Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu