Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Vali Ustaoğlu, yerel yetkililerden bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bulunduğumuz yerde 1 dükkan yıkılmış durumda. Can kaybımız yok. Onun dışında daha önce ağır hasar almış ve boşaltılmış 3 binamız var, onlar yıkıldı. Köylerimizde tarama faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah şu ana kadar yıkılan bir binamız söz konusu değil. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

‘CAN KAYBI YOK’

Öte yandan, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurum yetkilileri, Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın başkanlığında Kriz Merkezi'nde toplandı. Vali Özkan, İl genelindeki gelişmeleri anlık olarak takip edip, tüm ilçe kaymakamlarıyla iletişim kurarak saha çalışmalarının koordinasyonunu sağladı. Yapılan ilk değerlendirmelere göre depremde can kaybı yaşanmadığını belirten Vali Özkan, bazı ev ve metruk binalarda kısmi çatlak ve çökmelerin meydana geldiğini ifade etti.

Deprem sırasında kaçmak isterken bazı vatandaşların etkilendiğini ve hastanelere başvurduğunu da belirten Vali Özkan, “İl Afet Müdahale Planı kapsamında tüm kurumlarımızla sahadayız. Süreci büyük bir dikkat ve titizlikle yürütüyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

Vali Özkan, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.