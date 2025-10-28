Olay, saat 20.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi Seyitnizam-Akşemsettin Tramvay Durağı’nda yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAF 245 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle araç girişinin yasak olduğu tramvay yoluna girdi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, sürücüyü durdurmak istedi. Ancak tramvay durağında yapılan yenileme çalışması nedeniyle ilerleyemeyen sürücü, yolda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak otomobili çekici ile tramvay yolundan çıkardı.(DHA)

Kaynak: DHA