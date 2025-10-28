BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde dün gece meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 3 boş bina ile 2 katlı bir dükkan yıkıldı, 22 kişi yaralandı. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nin birçok ilinde hissedilirken, vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.

AFAD Deprem Dairesi, saat 22.48’de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak açıkladı. Balıkesir’in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir gibi illerde de hissedilen sarsıntı, güvenlik kameralarına yansıyan panik görüntülerine neden oldu. Depremin ardından büyüklüğü 4.4’e kadar ulaşan artçılaryaşandı.

Vali Ustaoğlu: 3 bina ve 2 katlı dükkan yıkıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını belirterek, “Sındırgı’nın 75 mahallesinde jandarma aracılığıyla yaptığımız kontrollerde can kaybı tespit edilmedi. Daha önce ağır hasarlı olduğu belirlenen 3 boş bina ile merkezdeki 2 katlı bir dükkan yıkıldı. Herhangi bir can kaybı söz konusu değil” dedi.

Depremde 22 kişinin yaralandığını söyleyen Ustaoğlu, “Hastanelerimize başvuran 22 vatandaşımızdan 4’ü taburcu edildi. 18 kişi ise panikle balkondan atlama gibi nedenlerle hafif şekilde yaralandı” diye konuştu.

Manisa’da kısmi çökmeler

Deprem, Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi’nde de etkili oldu. Müstakil bir evin bir bölümü çökerken, can kaybı yaşanmadı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kriz merkezinde yapılan ilk değerlendirmede bazı evlerde çatlak ve kısmi çökmelerin meydana geldiğini, bazı vatandaşların da panikle hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Okullara 1 gün ara

Balıkesir Valiliği, deprem nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Deprem nedeniyle 28 Ekim 2025 tarihinde il genelindeki tüm okullar tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

Benzer şekilde, Manisa’nın Akhisar, Soma, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde de okullar 1 gün tatil edildi.

Yağmur altında çadırda sabahladılar

Sındırgı’da deprem sonrası belediye ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’na çadırlar kuruldu. Evlerine giremeyen vatandaşlar, gece yarısı başlayan yağmur nedeniyle çadırların altına sığındı.

Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ile birlikte Sındırgı’ya gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Yerlikaya, incelemelerde bulundu.

Öte yandan, depremde yıkılan ve hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.

