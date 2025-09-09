Ankara’da simit sevenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası, son dönemde artan maliyetler nedeniyle simidin fiyatını 15 TL’den 20 TL’ye çıkarmayı planlıyordu. Ancak bu zam, şimdilik rafa kaldırıldı.

Esnaf Odası'nın yaptığı açıklamaya göre, zam kararı aslında hazırdı. Un, susam, enerji ve işçilik derken, maliyetler son aylarda ciddi şekilde yükseldi. Fakat devreye Ticaret Bakanlığı girdi. Bakanlıkla yapılan görüşmelerin ardından, “vatandaşın alım gücü” gerekçesiyle zammın Ocak ayına ertelenmesi konusunda uzlaşma sağlandı.

Karar, esnaf odası yönetim kurulunda oy birliğiyle alındı. Yani hem simitçiler hem de yetkililer, şimdilik fiyatı sabit tutmanın daha doğru olacağı konusunda hemfikir.