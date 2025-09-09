İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 103'üncü yıl dönümü, Valilik koordinesinde kutlanmaya başlandı. Kutlamalar, 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı. İzmirliler, yürüyüş için Basmane Polis Merkezi önünde saat 09.00 sıralarında toplandı. Yürüyüşe AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında geçen yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınırken, 7'den 70'e İzmirliler, yol kenarlarından da Türk bayrakları sallayıp, kentin kurtuluşunu kutladı.

Öte yandan dün Balçova'da polis merkezine gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memurunun şehit olması sebebiyle kortejde bando yer almadı. Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasıyla yürüyüş sona erdi ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulması törenine geçildi. (DHA)