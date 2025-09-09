Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes müzakereleri sürerken Hamas heyetinin hedef alınmasının İsrail’in barışa ulaşmak yerine savaşı sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Katar da Hedef Alındı

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırıyla birlikte bölgede ateşkes müzakerelerine aracılık yapan Katar’ı da hedef aldığı ifade edilerek, bu durumun İsrail’in terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık kanıtı olduğu belirtildi.

"Katar’ın Yanındayız"

Türkiye’nin, egemenliği ve güvenliği hedef alan bu saldırıya karşı Katar’ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma da çağrı yaparak, İsrail’in Filistin’de ve bölgede sürdürdüğü saldırganlığın durdurulması için baskı yapılması gerektiğini bir kez daha yineledi.