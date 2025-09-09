Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. kuruluş yıldönümü, Anıtkabir’de düzenlenen törenle kutlandı. Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde gerçekleşen ziyarette parti yöneticilerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

Yavaş, törenden sonra yaptığı paylaşımda Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı. “Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurundaydık. Büyük Önderimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi, demokrasi ve halkın iradesiyle büyütmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin kuruluş yıldönümünün kutlandığı törende, partililer de Atatürk mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.