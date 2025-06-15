Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun."

Üçocak-Arıcak/Elazığ’da 4,0’lük deprem oldu. Bu deprem Elazığ depremini yaratan Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil. Stres yüklediği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/x6oxSrHNQY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 14, 2025