Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 15. Antalya Kitap Fuarı, 3-12 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit’te kapılarını açıyor. “Kitapla umuda, adalete, özgürlüğe” temasıyla gerçekleşen fuara çok sayıda yazar, şair ve yayınevi katılıyor.

Dinçaslan’dan söyleşi ve imza günü

44 Yayınları yazarlarından Güner Dinçaslan, fuar kapsamında 4 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Meltem Salonu’nda “Tarihi Romanların Önemi” başlıklı söyleşide okurlarıyla buluşacak. Söyleşinin ardından saat 14.00’te ise imza günü düzenlenecek.

Güner Dinçaslan kimdir?

Araştırmacı-yazar Güner Dinçaslan, edebiyat dünyasında özellikle tarihi romanları ve tarih araştırmalarıyla tanınıyor. Uzun yıllardır Türk tarihine, kültürüne ve toplumsal belleğe ışık tutan eserler kaleme alan Dinçaslan, kitaplarında hem tarihsel olayları hem de geçmişten bugüne uzanan toplumsal meseleleri ele alıyor. Çalışmalarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Dinçaslan, farklı söyleşiler ve panellerle de okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Antalya Kitap Fuarı boyunca birçok yazar ve yayınevi etkinlik düzenleyecek. Kitapseverler, fuar süresince söyleşilere, imza günlerine ve panellere ücretsiz olarak katılabilecek.