Ankara, sanat ve bilimin buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Ankara Kent Konseyi ile Point Kültür Sanat iş birliğiyle düzenlenecek “Sanat ve Bilim” paneli, 3 Ekim Cuma günü Kızılay’da gerçekleşecek.

Panelde Kimler Yer Alacak?

Etkinliğin moderatörlüğünü Sedat Çiftçioğlu üstlenecek. Panelde konuşmacı olarak Neva Çiftçioğlu Banes ve Vefa Çiftçioğlu sahne alacak. Katılımcılar, sanat ve bilimin toplumsal gelişime katkıları üzerine görüşlerini paylaşacak.

Kızılay'da Ücretsiz Etkinlik

Saat 17.00–18.30 arasında Atatürk Bulvarı No:18’deki Point Kültür Sanat’ta düzenlenecek panel, “Sanat ve Bilim: İnsanlığın İki Kanadı” başlığıyla yapılacak. Etkinliğe tüm Ankaralılar davet edildi.