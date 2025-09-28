Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 19.43’te kaydedilen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına dair olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Simav ve çevre ilçelerde hissedilen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Yetkililer, gelişmelerin takip edildiğini belirtti.