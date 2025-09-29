Ekran yolculuğu için gün sayan “Bereketli Topraklar” dizisi, yeni afişiyle izleyicinin karşısına çıktı. Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı dizi, yayın öncesinde güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapım şirketi tarafından paylaşılan afiş, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken dizinin takipçileri heyecanlarını dile getirdi. “Bereketli Topraklar”ın yayın tarihi ve kanalı önümüzdeki günlerde netleşecek.

İzleyiciler, Anadolu’nun zorlu koşulları içinde şekillenen bu yeni hikâyeyi merakla bekliyor.