Bayrampaşa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Emniyeti ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen H.K. isimli şüpheli 26 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)