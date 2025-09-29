Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödül Töreni bugün Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirildi. Türkiye’de geçtiğimiz yıl yayımlanan en iyi araştırmacı gazetecilik haberlerinin ödüllendirildiği törende çok sayıda yabancı konuk, diplomat ve gazeteci bir araya geldi.

Tören, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in açılış konuşmasıyla başladı. Bilgin konuşmasında gazeteciliğin zorluklarına değinerek “gerçeğin peşine giderler” ifadesini kullandı. Açılışın ardından Thomson Foundation Ödül Koordinatörü Sanja Lazic ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilčinskas katılımcılara hitap etti. Program kapsamında jüri üyeleri ile ödül sahipleri de söz aldı.

Bu yılki AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri kapsamında Asuman Aranca, İsmail Arıile, Gülseren Özkan, İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli ödül kazanan isimler oldu. Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi ve tören kokteyl resepsiyonu ile sona erdi. Etkinlik boyunca katılımcılara İngilizce tercüme hizmeti sunuldu.