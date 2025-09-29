Anayasa Mahkemesi (AYM), alacaklı bir vatandaşın, alacağının enflasyon karşısında değer kaybına uğradığı gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, mevcut yasal düzenlemelerin alacaklıyı korumada yetersiz kaldığını tespit ederek “pilot karar” usulünü uyguladı ve sorunun çözümü için TBMM’ye bildirimde bulunulmasına hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, C.Ş. isimli vatandaş, 2010 yılında konut finansman kredisinden doğan uyuşmazlık nedeniyle özel bir banka aleyhine 48 bin 854 lira üzerinden icra takibi başlattı. Bankanın itirazı üzerine takip durduruldu ve açılan dava sonucunda mahkeme, bankanın itirazının iptaline karar vererek, asıl alacak ile birlikte yıllık yüzde 9 temerrüt faizi ve yüzde 20 tazminatın ödenmesine hükmetti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte C.Ş.’ye 2020 yılında toplam 119 bin 114 lira ödeme yapıldı.

Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon nedeniyle alacağının reel değerinin azaldığını belirten C.Ş., yeni dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine başvurucu, mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

“Alacaklılar Enflasyon Karşısında Korunamıyor”

AYM, kararında alacaklının geç tahsilat yapması durumunda enflasyon karşısında değer kaybını telafi edecek bir hukuk yolunun bulunmadığını vurguladı. Mevcut yasal düzenlemelerde faiz oranlarının enflasyonun altında kaldığına dikkat çeken Mahkeme, bu durumun alacaklıların hak kaybına yol açtığını belirtti.

Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 35. maddesiyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının ve 40. maddede düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda ayrıca, benzer konudaki başvuruların incelenmesinin 6 ay süreyle erteleneceği belirtildi.