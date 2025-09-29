Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, çeyrek asırdır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 110'dan fazla şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları'nın Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet sunduğunu belirtti. İşitme cihazlarında kullanılan ileri teknoloji ve yapay zekanın kullanıcıların hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Baz, "Yapay zeka teknolojisi, işitme cihazlarının performansını optimize ediyor ve kullanıcılar için zahmetsiz bir işitme deneyimi sunuyor. Artık cihazlar, yalnızca sesleri yükseltmekle kalmıyor; kullanıcının bulunduğu ortamı analiz ederek, konuşma anlaşılırlığını artırıyor ve günlük yaşamı daha konforlu hale getiriyor. İşitme cihazlarının en temel işlevi, konuşma anlaşılırlığını optimize ederek kullanıcıların zorlu dinleme ortamlarında rahat iletişim kurmalarına yardımcı olmaktır. Yapay zeka teknolojisi yalnızca işitme yeteneklerinde fark yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların yaşam kalitesini artırmak için benzersiz fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı

'5 YIL GARANTİ AVANTAJI'

İşitme cihazlarının makine öğrenimi ile veri analiz edebildiğini ve tahminlerde bulunabildiğini ifade eden Baz, şöyle konuştu:

"Akustik ve biyometrik sensörleri sinyal işleme ile birleştiren modern işitme cihazları, fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi izleyebilir, dil çevirisi yapabilir, düşmeleri otomatik olarak algılayabilir ve farklı dinleme ortamlarında konuşma anlaşılırlığını artırabilir. Saatte 55 milyon kez otomatik ayarlama yapabilme kapasitesine sahip bu ileri teknoloji cihazlar, çevreyi analiz ederek her ortamda kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi sunar. Nano teknoloji ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarımızı dünya standartlarında, 5 yıl garanti avantajıyla tüm hastalarımızın hizmetine sunuyoruz."

'ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ'

Tüm işitme cihazlarının bakımlarının Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelindeki tam donanımlı üç işitme cihazları teknik servisimiz ile dünya standartlarında hizmet sunmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. İşitme cihazlarımızın ömür boyu bakım garantisi teknik servis hizmeti kapsamında sağlanmaktadır. Ayrıca, aynı gün yumuşak ve sert kulak kalıpları teslimatı da yapılabilmektedir" dedi.

İşitmenin sağlıklı ve mutlu bir yaşamın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken CEO Salih Baz, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşitme, sağlığınızın ve yaşam kalitenizin anahtarıdır. Çevremizdeki insanları ve dünyayı duyabilmek, nefes almak kadar hayati öneme sahiptir. Biz de Duymer olarak her insanın en iyi işitme deneyimine ulaşabilmesi için aralıksız çalışıyoruz. Amacımız yalnızca bir işitme cihazı satmak değil, işitme sağlığını güçlendirerek bireylerin sosyal yaşamda daha aktif ve mutlu olmalarına katkıda bulunmaktır."