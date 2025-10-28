Soğuk havaların etkisini artırdığı günlerde kombi arızalarıyla ilgili şikayetler hızla yükseldi. Şikayetvar verilerine göre, kombiyle ilgili şikayetler bir önceki haftaya göre yüzde 43, bir önceki aya göre ise yüzde 37 arttı. En çok şikayet edilen konu ise servislerin garanti şartlarını göz ardı etmesi oldu.

Platformun paylaştığı verilere göre, kullanıcıların karşılaştığı başlıca sorunlar şöyle sıralandı:

Yetkili servislerin randevu alma ve randevu saatine uyma konusundaki gecikmeleri,

Garanti süresi içindeki arızalar için ücret talep edilmesi veya sorunun garanti kapsamında çözülememesi,

Arızaların tekrarlanması ve kalıcı çözüm sunulmaması,

Kombiden sıcak su gelmemesi veya ısıtma problemleri,

Su kaçağı ve yedek parça temininde gecikmeler,

Montaj sonrası ürünün arızalı çıkması,

Kombinin yüksek doğalgaz tüketimi,

Gürültülü çalışma veya patlama sesi gibi teknik aksaklıklar.

Tüketicilerden dikkat çeken şikayetler

Şikayetvar’a ulaşan kullanıcı yorumları arasında, servis ücretleri ve yanlış yönlendirmeler öne çıktı. Bir kullanıcı, “Arıza için gelen servis 17 bin 500 TL masraf çıkardı, başka bir ustaya gösterdiğimde aynı sorun 3 bin TL’ye çözüldü” diyerek mağduriyetini anlattı.

Bir başka kullanıcı ise, “Kombim 2 haftadır çalışmıyor. Servis sorunu çözmedi, yeni tarih de vermedi. Ürün garanti kapsamında olmasına rağmen mağduriyetim devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bazı tüketiciler de garanti süresi boyunca tekrar eden arızalar, ürün değişimi taleplerinin reddedilmesi ve servislerin sorumluluğu kullanıcıya yüklemesi nedeniyle tepki gösterdi. Dört yıldır aynı markayla sorun yaşadığını belirten bir kullanıcı, “Servis, sorunun elektrik veya su tesisatında olduğunu söyledi ama asıl problem kombiden kaynaklanıyormuş. Değişim veya iade istiyorum” dedi.

Şikayetvar, artan kombi şikayetlerinin önümüzdeki haftalarda da devam etmesinin beklendiğini, özellikle garanti uygulamaları ve servis kalitesinin tüketici memnuniyeti açısından belirleyici olduğunu vurguladı.