Mamak Belediyesi Spor Kulübü, futbolda ve boksta elde edilen sonuçlarla gurur yaşatıyor. U-12 ve U-14 futbol takımlarının sergilediği üstün performansın yanı sıra, genç boksör Mert Kökdaşlı da ilk profesyonel karşılaşmasında şampiyonluk elde ederek adını duyurdu.

U-12’de Şampiyonluk Hedefi

Bu sezon çıktığı yedi maçın altısını kazanan Mamak Belediyesi U-12 futbol takımı, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Son olarak Sincan Kırmızı Beyaz’ı 5-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekibin gollerini İsmail, Ali Çınar, Mehmet, Muhammet Miran ve Can Bartu kaydetti. Önümüzdeki hafta Pidosan Yahyalar ile, ardından ise şampiyonluk mücadelesinde Anadolu Balkanlar ile karşılaşacak olan Mamaklı minikler, kalan iki maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

U-14 Takımı Play-Off Yolunda

Mamak Belediyesi’nin U-14 futbol takımı da başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. 10. Grupta ikinci sırada yer alan ekip, yedi karşılaşmadan beşinde sahadan galibiyetle ayrıldı. Son maçta Dikmenspor’u ağırlayan yeşil-beyazlılar, baştan sona üstün oynadıkları mücadeleyi 11-2 gibi farklı bir skorla kazandı. Karşılaşmada Buğra 5, Yunus 3, Toprak, Ali ve Melik ise birer golle galibiyette pay sahibi oldu. Grupta ikinci sıradaki yerini koruyan U-14 takımı, Türkiye Şampiyonası için play-off oynamaya oldukça yakın.

Mert Kökdaşlı’dan Profesyonel Arenada Şampiyonluk

Mamaklı genç boksör Mert Kökdaşlı ise Muğla’da düzenlenen “ORKA Fight Night” turnuvasında çıktığı ilk profesyonel maçını şampiyonlukla taçlandırdı. 65 kiloda mücadele eden Kökdaşlı, rakibi Remzi Işıkçı ile karşılaştı. Çekişmeli geçen dört raundun ardından puan üstünlüğüyle galip gelen genç sporcu, profesyonel kariyerine şampiyonlukla başlamanın mutluluğunu yaşadı.