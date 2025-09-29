Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin olumsuz imajını değiştirmek için çalıştıklarını belirterek, “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gerekli talimatı verdim. Bundan sonra Adana’da kentin imajını zedeleyecek dizi ve sinema filmlerine izin verilmeyecek. Adana’yı bir film platosu olarak kullanıp şehri karalayan hiçbir yapımı kabul etmeyeceğiz” dedi.

Vali Köşger başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Köşger, güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gece gündüz görev yapan kolluk birimlerinin suç ve suçlulara karşı etkin mücadele yürüttüğünü vurguladı.

Adana’nın canlı ve dinamik bir şehir olduğunu ifade eden Köşger, Uluslararası Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı ile Altın Koza Film Festivali’nin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Şehrin geçmişte televizyon dizileri ve bazı olaylar nedeniyle haksız bir algıya maruz kaldığını belirten Köşger, “Adana, insanların huzur içinde yaşadığı, üretimin ve misafirperverliğin öne çıktığı, farklı unsurların kardeşçe bir arada bulunduğu bir kenttir. Buradaki asayiş rakamları da dramatik boyutta değildir. Bunu korumak için emniyet ve jandarma olağanüstü gayret gösteriyor” diye konuştu.

Kent imajını kent sakinleriyle birlikte düzelteceklerini vurgulayan Köşger, “Adana’nın hak etmediği bir şekilde karalanması kabul edilemez. Bundan sonra Adana’yı kötü gösteren hiçbir yapımın çekilmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.