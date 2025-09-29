Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; DKMP ve jandarma ekiplerinin Beypazarı'nda yürüttüğü ortak operasyonda, yasa dışı avcılık yaptığı şüphesiyle bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, vurulmuş bir dişi kızıl geyik ile birlikte gece görüş dürbünü, yivli tüfek, bıçak, satır ve el feneri gibi ekipmanlara rastlandı. Araçta bulunan M.A. ve A.S.'ye toplam 620 bin TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Ayrıca hafif ticari araç ve ekipmanlara el konuldu. Doğal hayatın korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. (DHA)
Beypazarı'nda Kaçak Avcılara 620 Bin TL Ceza!
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişiye toplamda 620 bin TL para cezası uygulandı, araç ve ekipmanlarına el konuldu.
Kaynak: DHA
