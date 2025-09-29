Ankara-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Mert Gülderen’in (41) kullandığı 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Elanur Uzunaltın (4), pikap sürücüsü Mert Gülderen ile yolcular Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Elanur Uzunaltın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kazaya ait anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği, pikapla çarpıştığı ve ardından alev aldığı görüldü.