Kültür ve sanatın merkezi Çankaya, yeni sanat sezonuna unutulmaz bir sergiyle adım atıyor. Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’in modern dönemine kadar Türk resim sanatının gelişimini yansıtan “Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler” sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

İbrahim Çallı, Adnan Çoker, Nurullah Berk, Mehmet Ali Laga gibi önemli isimlerin yanı sıra, Osman Hamdi’den Fikret Otyam’a, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Abidin Dino’ya uzanan geniş bir sanatçı yelpazesinin eserleri, 3 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında Başkentlilerin beğenisine sunulacak.

“Sanatın dönüştürücü gücü görünür olacak”

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yeni dönemde yenilikçi ve kapsamlı bir kültür-sanat programı hazırladıklarını belirterek, “Çankaya’da sanat ve kültür, kent kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Çağdaş Sanatlar Merkezi de bu anlayışla sanatın dönüştürücü gücünü topluma aktarmaya devam edecek. 3 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Zamanın Renkleri’ sergisi de Türk resim sanatının tarihsel serüvenini gözler önüne serecek” ifadelerini kullandı.

Geniş yelpazede eserler

Sergi, 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyılın sonuna uzanan dönemlerden seçilmiş eserleri bir araya getiriyor. Portre, manzara, figüratif çalışmalar, soyutlama örnekleri ve gelenekselden deneysele uzanan tekniklerin yer aldığı seçki, sanatseverlere resim sanatının belleğini keşfetme fırsatı sunacak. “Zamanın Renkleri: Ustalar, İzler, Dönüşümler” sergisi, 16 Kasım’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.