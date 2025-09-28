İş dünyasının tanınan isimlerinden Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkemenin aldığı kararın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yurt dışında bulunan Turgay Ciner’in holdingine ve üç şirketine kayyum atandı.
Şirketlerde arama yapılırken, 10 kişi gözaltına alındı.
Özellikle medya ve enerji sektöründeki yatırımlarıyla bilinen Ciner hakkında gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Yetkililer, kararın ardından gerekli hukuki sürecin işletileceğini belirtti.
Muhabir: Haber Merkezi