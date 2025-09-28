İşte bilim insanlarının ortaya koyduğu 7 neden.

  1. Mavi ışık uykuyu sabote ediyor
    Telefon ekranından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırıyor.

  2. Beyni sürekli uyarıyor
    Sosyal medya akışı ya da bildirimler beynimizi sürekli aktif tutuyor. Bu yüzden vücut uyumak yerine tetikte kalıyor.

  3. Uyku kalitesini düşürüyor
    Araştırmalara göre, telefona bakan kişiler daha sık uyanıyor ve derin uykuya geçmekte zorlanıyor.

  4. Stres seviyesini artırıyor
    Gece gördüğümüz haberler ya da mesajlar, beynimizi strese sokarak uyumayı güçleştiriyor.

  5. Göz sağlığını tehdit ediyor
    Karanlıkta ekrana bakmak göz yorgunluğuna, uzun vadede görme sorunlarına yol açabiliyor.

  6. Beden saati bozuluyor
    Gece telefona dalmak uyku saatini geciktiriyor, bu da biyolojik saatin dengesini bozuyor.

  7. Bağımlılık döngüsü yaratıyor
    “Biraz daha bakıp kapatırım” düşüncesi fark etmeden saatleri götürüyor. Bu da telefon bağımlılığını pekiştiriyor.

Sonuç:
Uzmanlar, yatak odasında telefona yer vermemek gerektiğini vurguluyor. Bunun yerine kitap okumak, loş ışıkta dinlenmek ya da nefes egzersizleri yapmak hem uyku kalitesini artırıyor hem de sağlığımıza iyi geliyor.

Muhabir: Haber Merkezi