İşte bilim insanlarının ortaya koyduğu 7 neden.

Mavi ışık uykuyu sabote ediyor

Telefon ekranından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Beyni sürekli uyarıyor

Sosyal medya akışı ya da bildirimler beynimizi sürekli aktif tutuyor. Bu yüzden vücut uyumak yerine tetikte kalıyor. Uyku kalitesini düşürüyor

Araştırmalara göre, telefona bakan kişiler daha sık uyanıyor ve derin uykuya geçmekte zorlanıyor. Stres seviyesini artırıyor

Gece gördüğümüz haberler ya da mesajlar, beynimizi strese sokarak uyumayı güçleştiriyor. Göz sağlığını tehdit ediyor

Karanlıkta ekrana bakmak göz yorgunluğuna, uzun vadede görme sorunlarına yol açabiliyor. Beden saati bozuluyor

Gece telefona dalmak uyku saatini geciktiriyor, bu da biyolojik saatin dengesini bozuyor. Bağımlılık döngüsü yaratıyor

"Biraz daha bakıp kapatırım" düşüncesi fark etmeden saatleri götürüyor. Bu da telefon bağımlılığını pekiştiriyor.

Sonuç:

Uzmanlar, yatak odasında telefona yer vermemek gerektiğini vurguluyor. Bunun yerine kitap okumak, loş ışıkta dinlenmek ya da nefes egzersizleri yapmak hem uyku kalitesini artırıyor hem de sağlığımıza iyi geliyor.