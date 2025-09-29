Gece saatlerinde Buluttepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı.

Çatışma sırasında vücuduna kurşun isabet eden Leyla Şahin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla bağlantısı olduğu belirtilen 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.