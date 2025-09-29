Proje tamamlandığında, tesiste günde 2 milyon 256 bin metreküp içme suyu arıtılarak Başkent’in hızla artan nüfusunun su ihtiyacı karşılanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımıyla sürdürülebilir bir gelecek ve güvenli içme suyu temini hedeflediklerini vurguladı. Proje, Başkent’in su altyapısına yönelik en kapsamlı yatırımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni ünitenin devreye alınmasıyla birlikte Ankara’nın uzun yıllar boyunca kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini güvence altına alınacak.

Avrupa’nın en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri olan İvedik’te “4. Ünite Kapasite Artışı Projesi” için düğmeye bastık. 💧



Yeni ünite tamamlandığında, günde 2 milyon 256 bin metreküp su arıtılarak Başkent’in artan nüfusunun içme suyu ihtiyacı karşılanacak. ✅



Ankara’nın… pic.twitter.com/sKjj6XseKm — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) September 28, 2025